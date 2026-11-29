Над Ростовской областью ночью уничтожено больше 80 БПЛА

Больше 80 БПЛА сбито ночью над Ростовской областью Над Ростовской областью ночью уничтожено больше 80 БПЛА

Москва29 ноя Вести.Ночью 29 ноября над Ростовской областью сбито больше 80 БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в MAX.

Они были ликвидированы в Новошахтинске и восьми районах области: Боковском, Верхнедонском, Усть-Донецком, Чертковском, Шолоховском, Каменском, Красносулинском и Миллеровском, уточнил глава региона.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более 80 БПЛА уничтожены в городе Новошахтинске, а также в 8 районах области говорится в публикации

Слюсарь написал, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, она будет уточняться.