Москва29 нояВести.Ночью 29 ноября над Ростовской областью сбито больше 80 БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в MAX.
Они были ликвидированы в Новошахтинске и восьми районах области: Боковском, Верхнедонском, Усть-Донецком, Чертковском, Шолоховском, Каменском, Красносулинском и Миллеровском, уточнил глава региона.
Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более 80 БПЛА уничтожены в городе Новошахтинске, а также в 8 районах областиговорится в публикации
Слюсарь написал, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, она будет уточняться.