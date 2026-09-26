В прокуратуре Ростовской области открыта горячая линия после атаки ВСУ на Азов

Для пострадавших от атаки ВСУ на Азов открыта горячая линия прокуратуры В прокуратуре Ростовской области открыта горячая линия после атаки ВСУ на Азов

Москва26 сен Вести.В Ростовской области в прокуратуре открыта горячая линия для оперативного приема обращений граждан и оказания правовой помощи после атаки ВСУ на город Азов. Телефон: 8-863-210-55-99.

Прокуратурой взято на контроль соблюдение прав граждан. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания им медицинской и иной помощи сообщает ведомство в MAX

В результате воздушной атаки в Азове получили повреждения многоквартирный дом и частное домовладение. Пострадали мирные жители.

Территориальный прокурор на месте контролирует ситуацию.