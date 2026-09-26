Москва26 сенВести.В Ростовской области в прокуратуре открыта горячая линия для оперативного приема обращений граждан и оказания правовой помощи после атаки ВСУ на город Азов. Телефон: 8-863-210-55-99.
Прокуратурой взято на контроль соблюдение прав граждан. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания им медицинской и иной помощисообщает ведомство в MAX
В результате воздушной атаки в Азове получили повреждения многоквартирный дом и частное домовладение. Пострадали мирные жители.
Территориальный прокурор на месте контролирует ситуацию.