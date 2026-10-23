Москва23 октВести.Сервис "Яндекс Такси" возобновил работу в штатном режиме на всей территории России, сообщили представители компании в комментарии для РБК.
"Яндекс Такси" полностью восстановилось: пассажиры по всей стране могут заказывать поездки, а водители - выполнять заказы и зарабатыватьотмечается в публикации
В приложении, как отметили в пресс-службе, доступны все основные тарифы и функции - от городских и аэропортовых поездок до междугородних маршрутов. При этом полностью сохранены привычные возможности оплаты, подробная детализация стоимости поездки, а также рекомендации по экономии, которые подсказывают наиболее выгодные точки подачи автомобиля и оптимальное время ожидания.
Ранее также сообщалось, что "Яндекс Банк" восстанавливает оплату частями после сбоя.