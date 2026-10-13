Москва13 окт Вести."Яндекс Такси" начал рассылать водителям сообщения с обещанием выплатить доход за выполненные заказы, задержанный из-за ударов БПЛА по дата-центрам компании. Об этом пишет РБК РБКсо ссылкой на одного из водителей и представителя "Яндекса".

За все выполненные заказы деньги поступят вам в полном объеме, как мы и обещали. Еще раз просим прощения за задержку говорится в тексте сообщения

В "Яндексе" добавили, что инженеры компании восстанавливают процесс вывода денег с баланса платформы для выполнения заказов и что восстановление будет постепенным. При этом все заказы, сделанные с начала появления проблем с оплатой, учтены и зафиксированы в системе, поэтому средства не потеряются.