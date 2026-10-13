Москва13 окт Вести."Яндекс" начал выплачивать водителям доход, полученный от выполненных заказов и задержанный из-за атак БПЛА на дата-центры компании. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на данный момент часть водителей уже может выводить деньги со своего баланса, как раньше. Функционал постепенно будет восстанавливаться у всех.

Мы почти восстановили процесс вывода денег из приложения "Яндекс Про" для водителей. Многие водители уже могут выводить деньги со своего баланса в любой момент как привыкли, постепенно функционал будет восстанавливаться у всех подчеркнули в компании

Ранее стало известно, что "Яндекс Такси" рассылает водителям сообщения с обещанием выплатить доход, задержанный из-за ударов БПЛА по дата-центрам.