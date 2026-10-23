Газманов: после сбоя в работе "Яндекса" пропало много неопубликованных песен Газманов потерял неопубликованные песни, которые хранились в облаке "Яндекса"

Москва23 окт Вести.Олег Газманов потерял неопубликованные песни, которые хранились в облаке "Яндекса" из-за сбоев в работе сервисов компании, передает РИА Новости.

У меня весь материал был в облаке на "Яндексе". У меня трагедия, потерял очень много песен отметил Газманов

Ранее сообщалось, что в октябре некоторые сервисы "Яндекса" работали со сбоями из-за атак украинских беспилотников на дата-центры компании в Калужской, Рязанской и Владимирской областях. Сейчас работа сервисов компании восстанавливается, специалисты устраняют последствия инцидента.