Москва7 окт Вести.Министерство юстиции России внесло песню "Выключите гимн" группы "Порнофильмы" в перечень экстремистских материалов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По оценке экспертов, текст песни содержит психологические и лингвистические признаки призывов к совершению насильственных действий, в том числе призывы к преступлениям против государственной власти.

Экстремистские материалы​​​... Аудиозапись и текст песни музыкальной группы "Порнофильмы" с названием "Выключите гимн", длительностью около 2 минут 18 секунд, начинающееся словами "Выключите гимн, скомкайте флаг следует из перечня произведений, признанных запрещенными

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что количество подростков, которые совершили преступления экстремистской и террористической направленности в этом году, увеличилось в два раза.