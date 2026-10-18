Москва18 октВести.Житель Москвы получит 14 миллионов рублей, вложенные в ремонт квартиры его бывшей жены, которой та досталась в наследство, сообщает Baza.
Суд решил, что ремонт существенно повысил стоимость жилья, и взыскал с бывшей жены 14 млн рублей за неотделимые улучшенияпишет паблик
Речь идет о квартире на Арбате, которую женщина получила после смерти родственницы. Жилье было в плачевном состоянии – требовался капитальный ремонт. Женщина и ее тогда еще муж заменили практически все. Работы обошлись более чем в 21 миллион рублей.
После развода мужчина потребовал вернуть часть этих денег, мотивируя тем, что ремонт оплачивали из семейного бюджета.
Бывшая жена платить отказалась, и тогда мужчина обратился в суд. Рассмотрев материалы дела, судьи признали его требование правомерным.
У супругов была и другая недвижимость, участок, автомобиль Mercedes и вклады. Все это удалось разделить без споров.