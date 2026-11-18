Суд не вернул москвичке проданные по указке мошенников квартиру и машину

Жительнице Москвы не вернут квартиру и авто, проданные под влиянием мошенников Суд не вернул москвичке проданные по указке мошенников квартиру и машину

Москва18 ноя Вести.Никулинский районный суд города Москвы отказал в удовлетворении иска местной жительнице, просившей признать недействительными договоры купли-продажи квартиры и автомобиля, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в мессенджере МАХ.

Истец указала, что заключила оспариваемые сделки под влиянием мошенников, которые представились сотрудниками государственных органов и убедили ее в том, что сделки фиктивны, а свои деньги от продажи имущества она получит назад позднее написали в пресс-службе

Согласно данным суда, в ходе продажи квартиры покупатель спрашивал у хозяйки, не действует ли она под влиянием третьих лиц, а риелтор даже вызвал полицию, сотрудники которой разъяснили схему работы злоумышленников. Однако женщина все отрицала.

Получив 16,4 млн рублей за квартиру и 1,8 млн рублей за автомобиль Volkswagen Tiguan, жертва отдала их аферистам и впоследствии была признана потерпевшей по делу о мошенничестве.

Суд учел заключение судебной экспертизы, согласно которому истец была способна понимать значение своих действий и руководить ими при заключении оспариваемых сделок, и отказал в удовлетворении иска.