Москва18 нояВести.Никулинский районный суд города Москвы отказал в удовлетворении иска местной жительнице, просившей признать недействительными договоры купли-продажи квартиры и автомобиля, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в мессенджере МАХ.
Истец указала, что заключила оспариваемые сделки под влиянием мошенников, которые представились сотрудниками государственных органов и убедили ее в том, что сделки фиктивны, а свои деньги от продажи имущества она получит назад позднеенаписали в пресс-службе
Согласно данным суда, в ходе продажи квартиры покупатель спрашивал у хозяйки, не действует ли она под влиянием третьих лиц, а риелтор даже вызвал полицию, сотрудники которой разъяснили схему работы злоумышленников. Однако женщина все отрицала.
Получив 16,4 млн рублей за квартиру и 1,8 млн рублей за автомобиль Volkswagen Tiguan, жертва отдала их аферистам и впоследствии была признана потерпевшей по делу о мошенничестве.
Суд учел заключение судебной экспертизы, согласно которому истец была способна понимать значение своих действий и руководить ими при заключении оспариваемых сделок, и отказал в удовлетворении иска.