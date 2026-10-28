Никас Сафронов хочет, чтобы в его квартире в центре Москвы открыли музей

Никас Сафронов намерен оставить свою квартиру Москве, его сыновья не против Никас Сафронов хочет, чтобы в его квартире в центре Москвы открыли музей

Москва28 окт Вести.Художник Никас Сафронов хочет оставить свою 17-комнатную московскую квартиру стоимостью ориентировочно 7 миллиардов рублей городу, чтобы там открыли музей, сообщает KP.RU.

Сафронов уточнил, что его сыновья не против таких планов, поскольку считают, что творческим наследием отца должны пользоваться люди пишет издание

Квартира художника расположена в Брюсовом переулке в центре Москвы. Ее стены украшены сусальным золотом и ручной росписью. По словам Сафронова, полы выложены плиткой XVII века из Амстердама, которая обошлась ему в 5 миллионов рублей.

В пентхаусе есть зимний сад с фонтаном, танцпол, а также зал с мраморным камином короля Франциска I стоимостью около 4 миллионов рублей. Там собрана целая коллекция антикварных предметов, в том числе подлинная кровать Марии-Антуанетты (королева Франции и Наварры с 1774 года, супруга короля Людовика XVI) и письменный стол Наполеона Бонапарта. Площадь жилища – 1000-1200 квадратных метров.