Художник Никас Сафронов показал свою квартиру за 7 млрд с антиквариатом

Опубликованы фото 17-комнатной квартиры художника Никаса Сафронова Художник Никас Сафронов показал свою квартиру за 7 млрд с антиквариатом

Москва28 окт Вести.Появились фотографии 17-комнатной квартиры художника Никаса Сафронова. Снимки опубликовала KP.RU.

По данным издания, в квартире художника собрано много редких вещей. Какие-то из них были подарены, а некоторые вообще куплены за небольшие деньги.

Эксперт по историческому декору Регина Ван Влит рассказала, что у Никаса Сафронова есть вещи, которые нельзя просто заказать по каталогу. Она согласилась оценить примерную стоимость жилья художника.

Это не просто дорогая недвижимость в центре Москвы, а интерьер-фантазия, в котором переплелись европейская готика, ренессанс, барокко, эклектика, современное искусство и личная мифология владельца заявила она

Так, в квартире площадью около 1 000 – 1 200 квадратных метров есть антикварный камин, старинные книги, европейская резная мебель, старинные изразцы им живопись XV – XVII веков. Из необычных и редких вещей у Никаса Сафронова есть стол Наполеона Бонапарта, кресло кардинала XVI века из Ватикана и спальный гарнитур, который мог быть связан с королевой Марией-Антуанеттой.

Ориентировочная совокупная стоимость недвижимости, интерьера и коллекции может составлять около 7 млрд рублей, а при подтверждении выдающегося происхождения ключевых предметов даже превышать эту сумму считает эксперт

Сам Никас Сафронов заявил, что хочет в будущем оставить квартиру городу, чтобы из нее сделали музей. Его сыновья не против таких планов, они согласны, что творчество художника должно послужить людям.