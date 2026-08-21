Москва21 авг Вести.Интерьер рабочего кабинета бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана разочаровал некоторых венгров, которые ожидали увидеть свидетельства роскошного образа жизни политика, пишет The New York Times.

Кабинет Орбана находится на территории Будайской крепости в здании бывшего монастыря. После прихода к власти Петера Мадьяра помещения решили использовать как один из символов смены эпохи после 16-летнего правления Орбана. Посетителям показали рабочее пространство бывшего премьера, однако вместо ожидаемой роскоши они увидели довольно простой интерьер.

Политический спектакль, призванный шокировать, разочаровал некоторых посетителей. Интерьер здания не отличается особой роскошью и больше напоминает высококлассный бутик-отель, чем роскошную обитель расточительного диктатора говорится в статье

Единственным намеком на позолоту в резиденции стала искусственная золотая патина на двери лифта, стены украшали картины известных венгерских художников, но они не являлись собственностью Орбана, а были предоставлены в аренду национальным музеем, поэтому остались висеть на стенах. Особенно аскетично выглядит небольшая спальня рядом с кабинетом – с узкой металлической кроватью и простым шкафом.

На экскурсии побывали уже более 25 тыс. человек. Интерес публики по-прежнему огромен, хотя для приобретения билетов нужно регистрироваться, а в списке ожидания можно провести несколько недель.

Мадьяр пришел к власти после победы своей партии "Тиса" на парламентских выборах весной 2026 года. Одним из первых решений нового премьера стал отказ от переезда в резиденцию Орбана. Мадьяр перенес офис главы правительства в неприметное здание рядом с парламентом, объяснив это стремлением порвать с политическим наследием бывшего премьера.