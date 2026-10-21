Четыре картины Пикассо выставят на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке

Редкие картины Пикассо продадут на аукционе Четыре картины Пикассо выставят на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке

Москва21 окт Вести.Sotheby's представит четыре картины Пабло Пикассо на торгах Modern Evening Auction, которые пройдут 18 ноября в Нью-Йорке. Две работы испанского художника не выставлялись на публике с 1970 года, сообщает аукционный дом.

Речь идет о полотнах "Обнаженная женщина и мужчина с флажком" (Femme nue et homme au fanion) и "Пара" (Couple). Обе картины показывали на выставке в Авиньоне в 1970 году, после чего они около полувека оставались недоступными широкой публике.

Предполагаемая цена первого полотна варьируется от 15 до 20 миллионов долларов. "Пара" оценивается в 10-15 миллионов долларов.

Еще две работы, которые выставят на торги, - "Голова мужчины в профиль" (Tête d'homme, profil), оцененная в 3-4 миллиона евро, и "Художник и его модель" (Le Peintre et son modèle), стоимость которой может составить 2,5-3,5 миллиона долларов.

Перед аукционом все четыре картины представят в выставочном зале Sotheby's в Париже. Увидеть работы можно будет до 23 октября.