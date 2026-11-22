Полотно Шагала "Утренняя тайна" впервые за 50 лет выставят на торги в Мюнхене

Картину Шагала впервые за полвека выставят на аукцион в Германии Полотно Шагала "Утренняя тайна" впервые за 50 лет выставят на торги в Мюнхене

Москва22 ноя Вести.Картину Марка Шагала "Утренняя тайна" выставят на аукцион в Мюнхене. Полотно почти 50 лет находилось в закрытой частной коллекции в Германии, сообщается на сайте аукционного дома Ketterer Kunst.

Торги пройдут 4-5 декабря на юбилейном аукционе Ketterer Kunst, который считается одним из ведущих аукционных домов в ФРГ. Организаторы выручить за произведение от 800 тысяч до 1,2 миллиона евро (от 71,5 миллиона до 108 миллионов рублей).

Приобретено у Шагала для нью-йоркской коллекции издателя Антона Шутца, а затем почти пятьдесят лет хранилось в частной коллекции в Германии говорится в описании лота

Картина размером 61 на 51 сантиметр написана маслом на холсте. На переднем плане изображены пышный букет цветов и синий петух, а на заднем – характерные для творчества Шагала сюрреалистические образы, среди которых летящая пара влюбленных, окно и коза.

Художник создал "Утреннюю тайну" в Нью-Йорке в 1946–1948 годах. По мнению составителей каталога, работа отражает переживания Шагала после вынужденного отъезда из Франции и смерти его первой супруги Беллы.

Первым владельцем картины стал американец Антон Шутц, купивший ее непосредственно у художника в 1948 году. Впоследствии полотно несколько раз переходило из рук в руки в США, пока в 1977 году его не приобрел немецкий коллекционер Роман Кеттерер.

В том же году Кеттерер перепродал работу. С тех пор она хранилась в частной коллекции в Германии, имя владельца которой не раскрывается.

Накануне стало известно, что на торги в Британии выставили помолвочное кольцо с бриллиантом, принадлежавшее модельеру Люси Дафф-Гордон. Она была одной из самых известных пассажирок "Титаника" и чудом выжила при крушении.