Московский аукционный дом выставит на торги полотна Кандинского и Левитана

Пейзажи Кандинского и Левитана выставят на торги в Москве Московский аукционный дом выставит на торги полотна Кандинского и Левитана

Москва12 окт Вести.Московский аукционный дом проведет 18 октября торги, в каталог которых войдут 320 лотов общей оценочной стоимостью 1,5 млрд рублей. Среди самых дорогих работ – пейзаж Василия Кандинского "Летний день. Полдень" с предварительной ценой 90 млн рублей и пастель Исаака Левитана "Осень. Долина реки", оцененная в 30 млн рублей, сообщает РБК.

Пейзаж Кандинского написан в 1898-1900 годах, размер работы – 32,7 на 23,6 см. По словам организаторов торгов, живопись Кандинского впервые будет представлена на публичных аукционах в России.

Левитановская "Осень. Долина реки" (1893-1894) – авторский вариант картины "Долина реки. Осень" 1896 года из собрания Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге, выполненный пастелью. До этого полотно находилось в коллекции академика АН СССР Владимира Миткевича и его жены Екатерины.

Всего в каталоге находится более 130 пейзажей русских художников XIX-XX веков, около 30% лотов составляют работы признанных мастеров. Помимо Кандинского и Левитана, на торги выставят произведения Ильи Репина, Николая Рериха, Петра Кончаловского, Константина Юона, Константина Коровина, Михаила Нестерова, Александра Бенуа и Василия Поленова,

Также в каталоге присутствует оригинальная графика, иконы, антикварный фарфор и предметы декоративно-прикладного искусства XVIII-XX веков.

Ранее сообщалось, что Кандинский стал самым дорогим русским художником на мировых аукционах. Общая стоимость его работ? проданных на Sotheby’s и Christie’s? превысила $591 млн.