Неизвестную картину Айвазовского выставят на аукцион в США за 800 тысяч долларов Картину Айвазовского "Ялтинский залив" выставят на аукцион Sotheby's в Нью-Йорке

Москва11 ноя Вести.Картина мариниста Ивана Айвазовского "Ялтинский залив", не представленная ранее широкой публике, будет выставлена на торги Sotheby's в Нью-Йорке в декабре. Лот оценивается в 600-800 тысяч долларов.

Картину выставят на торги в рамках продажи части коллекции частной нью-йоркской галереи A La Vieille Russie (Хранилища старой России), рассказали РИА Новости в аукционном доме Sotheby's.

Картина была написана Айвазовским в 1896 году. Предполагается, что полотно было вывезено из России незадолго до революции 1917 года или вскоре после нее. После этого картина оказалась в частной коллекции в Норвегии, а затем в течение нескольких десятилетий лежала на складе галереи A La Vieille Russie. На торги полотно будет выставлено впервые.

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