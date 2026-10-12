В Москве на торги выставят пейзаж Кандинского

Впервые на публичных торгах в России будет выставлен пейзаж Кандинского В Москве на торги выставят пейзаж Кандинского

Москва12 окт Вести.Пейзаж "Летний день. Полдень" Василия Кандинского впервые будет представлен на публичных торгах в России, сообщает ТАСС.

Торги 18 октября проводит Московский аукционный дом, первоначальная стоимость лота - 90 млн рублей.

Редкость произведений Кандинского на открытом рынке - одна из причин их высокой стоимости сообщил основатель Московского аукционного дома, коллекционер, историк искусств Сергей Подстаницкий

Работы художника хранятся в частных коллекциях и на торги выставляются крайне редко.

Всего на аукционе будут представлены более 300 лотов общей оценочной стоимостью 1,5 млрд рублей.