Москва12 октВести.Пейзаж "Летний день. Полдень" Василия Кандинского впервые будет представлен на публичных торгах в России, сообщает ТАСС.
Торги 18 октября проводит Московский аукционный дом, первоначальная стоимость лота - 90 млн рублей.
Редкость произведений Кандинского на открытом рынке - одна из причин их высокой стоимостисообщил основатель Московского аукционного дома, коллекционер, историк искусств Сергей Подстаницкий
Работы художника хранятся в частных коллекциях и на торги выставляются крайне редко.
Всего на аукционе будут представлены более 300 лотов общей оценочной стоимостью 1,5 млрд рублей.