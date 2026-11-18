Картина Кандинского ушла с молотка за 74 миллиона долларов

Картину Кандинского продали на аукционе за рекордную сумму Картина Кандинского ушла с молотка за 74 миллиона долларов

Москва18 ноя Вести.Картина Василия Кандинского "Подчеркнутые углы" (Betonte Ecken) продана на аукционе Christie's, за рекордные для произведений этого художника 74 миллиона долларов.

Перед торгами, посвященными искусству XX века, эксперты оценивали полотно размером 130 х 130 сантиметров, написанное в начале 1920 годов, в 60-80 миллионов долларов, передает ТАСС.

Финальная ставка была сделана по телефону. Неизвестный участник торгов предложил на полмиллиона долларов больше перед тем как ведущий намеревался объявить победителем аукциона автора ставки в 73,5 миллиона долларов.

Покупателю картины предстоит также заплатить аукционному дому комиссию, размер которой превышает 11,5 миллиона долларов.

В России на публичных торгах произведение Кандинского было впервые выставлено в октябре. Речь идет о пейзаже "Летний день. Полдень". Московский аукционный дом оценил его в 90 миллионов рублей.