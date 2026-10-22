Картина Моне "Ирисы" ушла с молотка за рекордные €50 млн во Франции

Картина Моне стала самым дорогим произведением искусства на торгах во Франции Картина Моне "Ирисы" ушла с молотка за рекордные €50 млн во Франции

Москва22 окт Вести.Картина французского художника-импрессиониста Клода Моне "Ирисы" была продана на аукционе в Париже за 50 миллионов евро, установив рекорд стоимости произведения искусства на торгах во Франции. Об этом сообщил аукционный дом Sotheby's в соцсети X.

За лот развернулась борьба, продолжавшаяся 45 минут.

На аукционе Sotheby's в Париже был установлен новый рекорд: исключительная картина Моне "Ирисы" стала самым дорогим произведением искусства, когда-либо проданным на аукционе во Франции. После захватывающей 45-минутной борьбы за лот, этот пейзаж, созданный Моне в Живерни, был продан за 50 миллионов евро говорится в сообщении

Картина стала главным лотом аукциона Le Temps Retrouvé: The Schlumberger Collection ("Обретенное время: коллекция Шлюмберже"), в которую вошли 20 произведений импрессионизма и современного искусства.

До начала торгов полотно Моне оценивали в 22-30 миллионов евро.