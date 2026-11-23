Москва23 ноя Вести.Жительница Франции купила на блошином рынке лампу за 20 евро, а позже продала ее на аукционе за 251 тыс. евро, сообщает Connexion France.

Черную керамическую лампу, созданную французским художником и керамистом Жоржем Жувом, женщина приобрела на рынке на севере Франции в 2025 году. После покупки она убрала предмет в шкаф и забыла о нем.

Спустя несколько месяцев лампу во время уборки нашла ее дочь. Она заметила подпись Жува, выгравированную под основанием, и решила проверить происхождение вещи. Девушка выяснила, что парижский аукционный дом NEO Enchères уже работал с произведениями этого автора.

После этого семья обратилась к аукционистам и привезла лампу в Париж на экспертизу. Специалисты подтвердили подлинность изделия и отметили его отличное состояние. Первоначально предмет оценили в 80-120 тыс. евро.

Торги прошли 29 октября. За лампу боролись около десяти покупателей, из-за чего итоговая цена с учетом комиссии поднялась до 251 тыс. евро. Эта сумма стала мировым рекордом для осветительного прибора работы Жува.

Президент NEO Enchères Квентин Шарродо отметил, что аукционный дом всегда рассчитывает на рекордные продажи, однако такой высокой цены там не ожидали. По его словам, этот случай оказался исключительным.

Ранее за рекордную сумму на аукционе Christie's была продана картина Василия Кандинского "Подчеркнутые углы". Полотно ушло с молотка за 74 миллиона долларов.