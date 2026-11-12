Браслет с сапфиром из коллекции Романовых продали на Sotheby’s почти за $5 млн

Роскошь эпохи Романовых: редкий сапфир ушел с торгов Sotheby’s почти за $5 млн Браслет с сапфиром из коллекции Романовых продали на Sotheby’s почти за $5 млн

Москва12 ноя Вести.Почти 5 миллионов долларов выручили в рамках торгов Sotheby's в Женеве на продаже браслета с сапфиром, который некогда был частью собрания драгоценных камней императорского дома Романовых, сообщило агентство "Прайм".

Украшение с редким камнем ушло с молотка за рекордные 4,9 миллиона долларов (около 412 миллионов рублей), что более чем в два раза выше стартовой стоимости. Продажа прошла на аукционе, посвященном драгоценностям монарших особ и представителям знати XIX-XX веков.

Согласно описанию на сайте аукционного дома, сапфир подушкообразной формы массой 197,8 карата вставлен в широкий браслет с геометрическим рисунком, изготовленный из алмазов и горного хрусталя. Изначально эксперты оценивали лот в 1–2 миллиона долларов.

Газета The Standard отметила, что до настоящего времени дошло сравнительно мало подлинных украшений российской императорской семьи, поэтому данный сапфир признан одним из наиболее ценных камней эпохи правления династии Романовых.

В каталоге императорских драгоценностей за 1924–1926 годы говорится, что этот камень был парным к другому большому сапфиру массой 249,25 карата. В 1883 году оба сапфира украшали вдовствующую императрицу Марию Федоровну на костюмированном балу в Зимнем дворце.

После революции советское правительство продало сапфир в числе драгоценных камней, "не имевших исторической или художественной ценности", а в 1927 году его купила американская оперная певица и коллекционер Ганна Вальска.

В дальнейшем сапфир не раз переходил к новым обладателям и менял оправу, его выставляли на торгах Sotheby's в 1971 и 1992 году. В 2015 году Cartier создал для драгоценного камня новый браслет с центральной съемной вставкой из горного хрусталя.

Ранее стало известно, что в декабре на торги Sotheby's выставят картину мариниста Ивана Айвазовского "Ялтинский залив", не представленную ранее широкой публике.