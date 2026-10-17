В Париже выставят на аукцион сервиз дочери императора Николая I Серебряный сервиз дочери Николая I уйдет с молотка во Франции 12 ноября

Москва17 окт Вести.Уникальный чайно-кофейный сервиз из позолоченного серебра, изготовленный в 1840 году в Санкт-Петербурге для дочери императора Николая I великой княжны Ольги Николаевны, впервые выставят на торги в Париже 12 ноября. Об этом РИА Новости сообщил представитель аукционного дома Aguttes Грегуар де Тури.

Сервиз в неоклассическом стиле входил в приданое княжны перед ее свадьбой с принцем Вюртембергским и включает самовар, чайник, кофейник, сахарницу, молочник, щипцы, ситечко и поднос. Главная ценность лота — его полная сохранность как единого ансамбля, поскольку обычно предметы из императорских коллекций продаются разрозненно.

Эксперты оценивают эстимейт сервиза в 40–80 тысяч евро.