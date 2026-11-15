Чайный сервиз по дизайну Малевича выставят на торги в Стокгольме в ноябре

Чайный сервиз по дизайну Малевича выставят на торги в Стокгольме Чайный сервиз по дизайну Малевича выставят на торги в Стокгольме в ноябре

Москва15 ноя Вести.В ноябре в Стокгольме выставят на торги чайный набор из белого фарфора, выполненный по дизайну мастера русского авангарда Казимира Малевича.

Сервиз, созданный по модели Малевича и датированный 1923 годом, оценивается в 18-20 тысяч шведских крон (1,8-2 тысячи долларов)​​​, сообщает РИА Новости со ссылкой на аукционный дом Bukowskis.

Набор состоит из трех предметов - чайника и двух чашек. Чайник имеет сложную архитектурную форму, а чашки напоминают разрезанный пополам цилиндр: одна их сторона округлая, а другая - плоская.

Первые экземпляры этого сервиза были выпущены ограниченным тиражом в 1923 году на Ленинградском фарфоровом заводе. Оригинальные изделия 1920-х годов хранятся в Государственном Эрмитаже и Русском музее.