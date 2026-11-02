Москва2 ноя Вести.Чайные церемонии становятся все более популярными в России благодаря тесным культурным связям с Китаем. В открывшихся чайных домах гостям предлагают уникальные возможности для знакомства с чаем: от детального погружения в его историю и процесс создания до возможности самостоятельно заварить напиток. Об этом рассказала ИС "Вести" ивент-менеджер чайной компании Виктория Аршавская.

Знакомство гостя с древним напитком начинается с запаха чая – в специальную чашечку помещают листья для раскрытия аромата, затем гости наблюдают за неспешным завариванием и только потом происходит длительная дегустация от пролива к проливу. Чайные церемонии выбирают ради отдыха и новых впечатлений, на которые влияет формат.

Гун Фу Ча – это когда мастер полтора часа проводит с гостями и полностью ведет эту церемонию. Он рассказывает очень подробно и о посуде, и о чае, об истории возникновения чая, о технологии правильного приготовления. А есть церемония, называемая Пин Ча – это когда мастер рассказывает о чае совсем немного, а дальше предоставляет возможность продолжения заваривания самим гостям рассказала Аршавская

Для постоянной посетительницы чайных домов Натальи Ионовой, каждая встреча с чайным мастером – откровение.

Приходишь и в свободной форме тебе рассказывают, как и чем пользоваться. Думаю, что это делается для того, чтобы каждый, кто приходит в чайную, смог унести эти знания с собой и применять их дома считает Наталья Ионова

Рост спроса чайных церемоний подтверждают и аналитики. По словам эксперта по данным, руководителя сервиса "ПодароЧек" с начала года число заказов выросло почти на треть, при этом их стоимость зависит от длительности, квалификации мастера, количества гостей, сорта чая и локации.

Средний чек на классическую чайную церемонию в Москве – 1 400 рублей на человека, что на 6 процентов выше, чем в прошлом году. В Краснодаре - 1 200 рублей, что на 8 процентов выше чем в прошлом году рассказала эксперт

Альтернативой посещению чайного дома является организация выездной чайной церемонии с привлечением квалифицированного специалиста. Ведущий мероприятия самостоятельно обеспечивает всем необходимым, включая оборудование, воду и посуду, а также обустраивает пространство для присутствующих. По сути, это представляет собой бар с акцентом на дегустацию напитка, а не на погружение в культурные традиции. Стоимость такой церемонии рассчитывается индивидуально, исходя из числа гостей и логистических особенностей, и в среднем составляет от 10 000 до 30 000 рублей.

Чаще всего это просто форматы большие, то есть там очень много людей, а чайная церемония подразумевает присутствие до восьми человек – чтобы все внимательно пили чай. А когда людей больше, то гостям невозможно соблюдать все традиции, но мы все равно завариваем чай правильно рассказала чайный мастер, руководитель чайного дома Ольга Кадымова

По мнению диетологов, чаепитие – это всегда польза для здоровья, независимо от его формы. В каждой чашке чая содержится около 200 мг флавоноидов, мощных природных антиоксидантов. В зависимости от сорта и крепости, напиток может как тонизировать, так и успокаивать. Чтобы получить максимум от чая, важно правильно его заваривать и пить. Поэтому освоение тонкостей у мастера перед домашними чаепитиями – лучший старт.

Ранее фармацевт Иван Яланжи предупредил, что простуда и грипп могут затянуться, если запивать лекарства неподходящими напитками – чаем или кофе.