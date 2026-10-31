Спрос на качественные йогурты и сладости из России растет в Китае

В Китае растет спрос на уникальные продукты из России Спрос на качественные йогурты и сладости из России растет в Китае

Москва31 окт Вести.У жителей Китая растет спрос на качественные и уникальные продукты из России, в том числе на морепродукты, йогурты и сладости, рассказал РИА Новости председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Он напомнил о словах премьера Михаила Мишустина про высокое качество продуктов брендов из России.

Слова Михаила Мишустина о популярности российских брендов - это не просто дипломатичный комплимент, а отражение реального сдвига в структуре спроса. Китайский потребитель и промышленник все больше ориентируются на качество и уникальность российских товаров сказал Манкевич

По его словам, благосостояние жителей Китая растет, происходит вестернизация потребления, рост интереса к ЗОЖ.

Если раньше доминировали зерно и масло, то теперь растет спрос на мясо и мясные продукты, морепродукты, йогурты и кондитерские изделия. Российские производители успешно занимают нишу качественных и "чистых" продуктов питания отметил глава союза

Ранее сообщалось, что в Китае открывается все больше русских магазинов.