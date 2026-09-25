Москва25 сен Вести.Зумеры редко оставляют чаевые из-за отсутствия эмпатии. Такое мнение выразила эксперт по этикету психолог Ирина Денисова в разговоре с KP.RU.

Специалист не одобряет тренд современной молодежи на то, чтобы не давать вознаграждения обслуживающему персоналу.

Это связано, на мой взгляд, с отсутствием эмпатии и индивидуализмом этого поколения. С тем, что они не могут встать на позицию другого человека — того же официанта, чей труд очень тяжел сказала Денисова

По мнению эксперта, большинство молодых людей сосредоточены на себе и не знают правил этикета. Денисова также утверждает, что идеологией индивидуализма "заражено" целое поколение.

Как отметил автор материала, иногда отсутствие чаевых связано с непростым финансовым положением, напомнив, что за два года средний чек в заведениях вырос в 2,5 раза.

В публикации также говорится, что в настоящее время средний размер чаевых составляет 330 рублей.