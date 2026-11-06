Юрист Недзвецкий рассказал, когда рестораны не могут брать плату за кипяток

Рестораны начали брать деньги за долив кипятка в чайник Юрист Недзвецкий рассказал, когда рестораны не могут брать плату за кипяток

Москва6 ноя Вести.Рестораны могут брать плату за долив кипятка в чайник лишь в том случае, если прямо указали подобную услугу в своем меню и сообщили цену посетителю, рассказал MK.RU глава Московского общества защиты потребителей (МОЗП) Антон Недзвецкий.

Так он прокомментировал сообщения в соцсетях, что некоторые дорогие рестораны и кофейни начали навязывать подобную услугу посетителям без предупреждения.

Если "доливка кипятка" стоит в меню с ценой... то брать деньги можно. Цены ресторан назначает сам. Если в меню такой позиции нет и официант о цене не предупредил, взимать плату нельзя сказал Недзвецкий

Закон запрещает ресторанам выполнять дополнительные услуги для посетителя за плату без согласия потребителя, а также включать в заказ иные расходы, которые не включены в стоимость продукции, указанной в меню, напомнил юрист.

Если же клиенту начинают навязывать оплату подобных услуг, он должен попросить показать эту позицию в меню, а также потребовать убрать строку из счета, если в меню ее нет.

Отказаться платить можно. Согласно п. 3.1 ст. 16 [закона "О защите прав потребителей"] потребитель может не платить за навязанные позиции, а если уже заплатил, вправе потребовать деньги назад. Удерживать гостя до оплаты ресторан не вправе. Также можно сфотографировать меню и счет, взять кассовый чек и написать отзыв подытожил Недзвецкий

Ранее Антон Недзвецкий заявил, что России не нужно ужесточать правила возвратов товаров на маркетплейсах. Он отметил, что в большинстве стран мира практика подобных процедур такова, что возможность возврата дистанционно купленных товаров не ставится в зависимость от согласия продавца.