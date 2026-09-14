Эксперт: россияне стали чаще оставлять чаевые Россияне чаще всего оставляют чаевые в заведениях общепита

Москва14 сен Вести.В этом году россияне оказались заметно щедрее на чаевые - в январе-июле их оставляли на 18% чаще по сравнению тем же периодом прошлого года. Об этом сообщил РИА Новости глава компании "Платформа ОФД" Дмитрий Батюшенков.

Число выданных чаевых выросло в этом году на 18% год к году отметил Батюшенков

По мнению эксперта, россияне наиболее активно оставляют чаевые в заведениях общепита, а также водителям такси и курьерам доставки продуктов. При этом в пунктах выдачи заказов многие клиенты не оставляют денежные вознаграждения и даже не задумывается об этом.