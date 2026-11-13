Сервиз дочери Николая I ушел с молотка за 321 тыс. евро Чайно-кофейный сервиз дочери Николая I продали во Франции за €321 тыс.

Москва13 ноя Вести.Чайно-кофейный сервиз, который принадлежал дочери императора Николая I, княгине Ольге Николаевне, продали на аукционе Aguttes во французском Нейи-сюр-Сен. Лот ушел с молотка за 321 тыс. евро, следует из данных сайта аукционного дома.

Сервиз изготовили мастера Карл Тегельстен и Хенрик Ланг для ювелирной фирмы Nicholls & Plincke в 1840 году в Санкт-Петербурге. В набор входят монументальный самовар высотой 57 см, кофейник, чайник, сахарницу, молочник, чайный сервиз, щипцы для сахара и большой овальный поднос. Предметы украшены гирляндами из фруктов, изображениями химер и двуглавым орлом, а ручки выполнены в виде крылатых фигур Психеи.

Обилие нанесенных орнаментов контрастирует с широкими полированными поверхностями вермея, предназначенными для размещения императорской фигуры. Этот шифр позволяет безошибочно идентифицировать адресата: переплетенные кириллические буквы ОН для Ольги Николаевны помещены под императорской короной, а двуглавый орел России занимает противоположную сторону основных частей говорится в карточке лота

Изделия изготовлены из позолоченного серебра 875-й пробы, а их общий вес составляет почти 20 кг.