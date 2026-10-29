Сапфир императорского дома Романовых выставят на аукцион Sotheby's в Женеве

Сапфир императорского дома Романовых выставят на аукцион Sotheby's Сапфир императорского дома Романовых выставят на аукцион Sotheby's в Женеве

Москва29 окт Вести.Сапфир Российского императорского дома Романовых выставят на продажу в рамках аукциона в Женеве. Об этом сообщает газета Standard, ссылаясь на аукционный дом Sotheby's.

Уточняется, что вес сапфира – 197,8 карата.

Один из самых значительных драгоценных камней российской короны может принести до 1,5 млн фунтов стерлингов (около 161 млн рублей. – Прим. ред​​​.) сказано в сообщении

Газета отмечает, что к настоящему времени достоверно сохранилось относительно немного драгоценностей императорской династии, что делает этот сапфир одним из самых важных драгоценных камней периода правления Романовых.

Аукцион, на котором продадут сапфир, пройдет в Женеве 11 ноября.

Ранее на международном аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке был продан уникальный скелет нанотираннуса по прозвищу Джоди. Редкая окаменелость ушла с молотка за 47,3 млн долларов.