Москва29 октВести.Сапфир Российского императорского дома Романовых выставят на продажу в рамках аукциона в Женеве. Об этом сообщает газета Standard, ссылаясь на аукционный дом Sotheby's.
Уточняется, что вес сапфира – 197,8 карата.
Один из самых значительных драгоценных камней российской короны может принести до 1,5 млн фунтов стерлингов (около 161 млн рублей. – Прим. ред.)сказано в сообщении
Газета отмечает, что к настоящему времени достоверно сохранилось относительно немного драгоценностей императорской династии, что делает этот сапфир одним из самых важных драгоценных камней периода правления Романовых.
Аукцион, на котором продадут сапфир, пройдет в Женеве 11 ноября.
Ранее на международном аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке был продан уникальный скелет нанотираннуса по прозвищу Джоди. Редкая окаменелость ушла с молотка за 47,3 млн долларов.