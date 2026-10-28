Скелет Джоди стал второй самой дорогой в истории окаменелостью динозавра

Редкий скелет нанотираннуса Джоди продали на аукционе за $47 млн Скелет Джоди стал второй самой дорогой в истории окаменелостью динозавра

Москва28 окт Вести.Уникальный скелет нанотираннуса по прозвищу Джоди ушел с молотка на международном аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке почти за рекордную сумму. Покупатель заплатил за редкую окаменелость $47,3 млн, сообщает ABC News.

Редкий скелет нанотираннуса… был продан за $47,3 млн анонимному покупателю на аукционе в Нью-Йорке во вторник [27 октября] сказано в публикации

По оценкам аукционного дома, предполагаемая стоимость лота должна была составить от $6 до $9 млн, таким образом итоговая цена превысила максимальную оценку более чем в пять раз.

Скелет Джоди стал второй самой дорогой в истории окаменелостью динозавра, лишь немного уступив тираннозавру по прозвищу Гус, останки которого были проданы за $50,1 млн.

Джоди – один из трех известных в настоящее время скелетов нанотираннуса. Его высота составляет два метра, а длина – чуть менее шести метров. Степень сохранности Джоди – порядка 70%.

Динозавр был назван в честь Джоди Пирсон, владелицы ранчо в Монтане, которая обнаружила эту окаменелость на своей земле в 2019 году.

Нанотираннусы относятся к группе тираннозавров. Этот вид был описан в 1946 году, а в 1988 году его отнесли к новому роду Nanotyrannus.

Ранее на аукционе Christie's был продан один из самых полных скелетов хищного ящера тираннозавра за рекордную сумму.