Майка Майкла Джордана продана на аукционе за 14 миллионов долларов

Майка баскетболиста Джордана продана с молотка за рекордную сумму Майка Майкла Джордана продана на аукционе за 14 миллионов долларов

Москва12 окт Вести.Майка шестикратного победителя Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана, в которой он играл за "Чикаго" во втором матче финальной серии 1998 года против "Юты", продана на аукционе за 14 миллионов долларов.

В игре, о которой идет речь, команда Джордана одержала победу со счетом 93:88. Джордан набрал 37 очков. Выставленная на аукцион майка была лично подписана спортсменом, сообщает Associated Press.

Сумма 14 миллионов долларов стала рекордной для проданных с аукциона предметов, которые имеют отношение е баскетболу. Майка Джорда6на стала вторым самым дорогим лотом в истории спорта. Первое место принадлежит джерси бейсболиста Бейба Рута, которое в 2024 году ушло с молотка за 24,12 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что в декабре будет выставлена на аукцион черно-красная куртка поп-певца Майкла Джексона, в которой он снимался в клипе Thriller. Торги пройдут в Абу-Даби. Ожидается, что стоимость лота может превысить 10 миллионов долларов.