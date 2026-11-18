Ставка за куртку Майкла Джексона из клипа Thriller на аукционе достигла $8,5 млн

Более 100 вещей Майкла Джексона выставили на торги на аукционе в Абу-Даби Ставка за куртку Майкла Джексона из клипа Thriller на аукционе достигла $8,5 млн

Москва18 ноя Вести.Более сотни личных вещей американского исполнителя Майкла Джексона, в том числе красная кожаная куртка из клипа Thriller, выставлены на торги на аукционе Julien’s Auction.

Согласно последним данным с сайта аукционного дома, эта куртка является самым дорогим лотом. Ставка по ней к настоящему моменту составляет 8,5 миллиона долларов.

На торгах также выставлена статуэтка премии American Music Awards 1986 года, по которой было сделано более 30 ставок. Последняя из них достигла 7 тысяч долларов.

В общей сложности каталог вещей исполнителя насчитывает 110 лотов. На аукционе в основном представлены сценические костюмы Джексона, а также аксессуары и одежда из его клипов.

Аукцион является частью программы Julien's Celebrity & Pop Culture Experience, которая пройдет в Абу-Даби с 7 по 9 декабря.