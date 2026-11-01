Силуанов сказал, что его "богатая шапка" не продается

"Не продается": Силуанов про свою "богатую шапку" Силуанов сказал, что его "богатая шапка" не продается

Москва1 ноя Вести.Вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" пошутил, что его "богатая шапка", как президент России Владимир Путин окрестил Большую Императорскую корону, не продается.

На саммите Россия - Африка на одном из стендов выставки была представлена копия Большой Императорской короны XVIII века. Российский лидер во время экскурсии пошутил, что самые богатые люди во всех странах - министры финансов, и, видимо, Силуанов решил выставить на показ свою "шапку".

Зарубин поинтересовался у чиновника, сколько стоит его "шапка".

Не продается заявил Силуанов

Большая императорская корона Российской империи — главная династическая регалия и символ власти российских монархов. Она была создана в 1762 году для коронации Екатерины II. Вплоть до 1917 года ею венчались на царство все российские монархи.