Путин пошутил про "богатую шапку" Силуанова Путин пошутил про "богатую шапку" министра финансов

Москва28 окт Вести.Президент России Владимир Путин в ходе экскурсии по выставке с участниками форума Россия - Африка пошутил про Большую Императорскую корону, назвав ее "шапкой министра финансов". Видео показал Павел Зарубин в своем канале в МАХ.

В Москве стартовал Экономический и гуманитарный форум Россия - Африка, который собрал представителей большинства стран африканского континента.

Российский лидер вместе с главами стран Африки и другими участниками форума отправился на экскурсию по выставке. Одним из экспонатов оказалась Большая Императорская корона XVIII века.

Министры финансов во всех странах самые богатые люди. [Антон Силуанов], видимо, выставил на показ свою шапку… Зимой холодно пошутил Владимир Путин

Большая императорская корона Российской империи — главная династическая регалия и символ власти российских монархов. Она была создана в 1762 году для коронации Екатерины II. Вплоть до 1917 года ею венчались на царство все российские монархи.

Корона имеет прорезной каркас из серебра, изнутри обитый красным бархатом, выполненные из серебра лавровые ветви и гирлянду из дубовых листьев и желудей. Венчает корону бриллиантовый орнамент в виде розы из двенадцати лепестков, алмазный крест с бордовой шпинелью массой 398 карат.