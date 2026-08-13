Москва13 авг Вести.Укрепление национальной валюты выгодно рядовым гражданам, но для экспортно-ориентированных предприятий твердый рубль создает проблемы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

Глава региона доложил российскому лидеру, что экономика Сахалинской области находится в стабильном состоянии. При этом он обратил внимание на наличие нюансов, поскольку регион ориентирован на экспорт. По словам Лимаренко, пока все радуются твердому рублю, Сахалинская область "плачет", потому что недополучает деньги в бюджет.

Для рядового гражданина это (твердый рубль — прим. ред.) хорошо, для экспортно-ориентированных предприятий создает проблемы отметил Путин

По итогам июля текущего года российский рубль вошел в число валют, наиболее значительно укрепившихся по отношению к американскому доллару.