Алла Духова рассказала о впечатлениях от встречи с Майклом Джексоном Хореограф Алла Духова рассказала о впечатлениях от работы с Майклом Джексоном

Москва14 окт Вести.Хореограф, режиссер, художественный руководитель и основатель международного балета TODES, создатель танцевальных студий и Театра танца TODES Алла Духова рассказала ИС "Вести" об опыте работы с Майклом Джексоном.

Балет TODES выступал на одной сцене с поп-звездой в рамках благотворительных концертов Michael Jackson & Friends в Сеуле и Мюнхене. В этих шоу использовался номер со стульями, на которых стояли музыканты.

Он выходит, начинается его шоу. И этот зал весь, знаете, как будто подбрасывает: они (танцоры. – Прим. ред.) все оказываются на стульях. Причем стоя. Я не понимаю, как это работает. Представляете, будто взлетели: раз – и все на стульях. Я помню мою реакцию: у меня вдруг неожиданно слезы полились из глаз. Я реалист, я не могу сказать, что я очень там сентиментальна. Я даже объяснить не могу, что это. От него исходила такая энергетика. Стадион – 50 тысяч человек, можете себе представить? Нам повезло, мы пошли, естественно, на него смотреть, мы рядом стояли, под сценой. Мы видели это все близко… Чтобы я заплакала от восхищения! Это, конечно, гениально совершенно поделилась впечатлениями Духова

На концерте в Мюнхене часть сцены-моста, на которой стоял Майкл, рухнула с высоты. Хореограф описала свои эмоции в этот момент.

При нас он упал в Мюнхене. Журналисты тогда написали: "Майкл Джексон… наркотики, увезли его в больницу". Думаю: "Боже, ну как же не стыдно!". Он упал, пробил сцену, вы представляете? Он летел с метров, наверное, десяти. Как он допел – непонятно поделилась Духова

Ранее в СМИ появилась новая версия смерти Майкла Джексона.