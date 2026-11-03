Житель Австралии рассказал о своих ощущениях после 28-минутной остановки сердца Мужчина выжил после 28-минутной остановки сердца в Австралии

Москва3 ноя Вести.Австралиец Филл Здыбель выжил после 28-минутной остановки сердца, сообщил портал Gazet Express.

По информации журналистов, 57-летний мужчина находился на товарищеском баскетбольном мачте, когда почувствовал себя плохо. Его сын сразу вызвал медиков, а находящаяся среди зрителей медсестра оказала ему первую помощь, говорится в публикации.

Сердце Здыбеля не работало 28 минут, он провел в больнице без сознания три дня, в один из которых ему провели операцию.

Комментируя свои ощущения, мужчина рассказал, что "в какой-то момент его душа начала отделяться от тела". После этого, по его утверждению, он "полетел к потолку" и наблюдал за собой со стороны.