ABC: житель Тасмании ждал скорую помощь 78 минут, но так и не дождался врачей

Житель Австралии умер после 78-минутного ожидания скорой помощи ABC: житель Тасмании ждал скорую помощь 78 минут, но так и не дождался врачей

Москва27 окт Вести.В Австралии разгорается очередной скандал из-за работы национальной системы здравоохранения. Житель штата Тасмания вызвал скорую помощь, почувствовав боль в груди, но спустя 78 минут умер, так и не дождавшись приезда врачей, передает ABC.

Ситуацию прокомментировала представитель партии "Зеленые" по вопросам здравоохранения Сесили Розол.

Система здравоохранения Тасмании не просто находится на грани краха – она разрушена заявила Розол

Примечательно, что врачи квалифицировали вызов как обращение высшей категории срочности – в таких случаях помощь должна быть оказана немедленно.

Несмотря на это, спасти мужчину не удалось. Как выяснилось, на местной станции скорой помощи не было свободных дежурных специалистов, поскольку один из сотрудников находился в отпуске, а заменить его было некому.

На вызов отправили бригаду из соседнего города, расположенного примерно в 140 километрах. Когда врачи прибыли на место, было уже слишком поздно – пациент скончался.

Это уже второй подобный случай за последний месяц. Около двух недель назад семья из города Хобарт, также в Тасмании, дважды пыталась вызвать скорую для своего родственника. На станции не оказалось ни свободных машин, ни фельдшеров, которые могли бы поехать на вызов, и семье пришлось самостоятельно везти мужчину в медучреждение, однако спасти его не успели.

По фактам этих смертей проводятся проверки, и по результатам, возможно, будут приняты меры, сообщили в местном департаменте здравоохранения. Однако медицинские работники уже давно говорят об угрозе для здоровья тасманийцев из-за ухудшения состояния системы здравоохранения, отметила Сесили Розол.

Ранее стало известно, что в Канаде 83-летней женщине провели эвтаназию против ее воли.