Скорая не смогла проехать к умирающему дальнобойщику на АЗС под Владимиром Водитель фуры умер на заправке во Владимирской области из-за перекрытых съездов

Москва14 окт Вести.На автозаправке во Владимирской области водитель умер, не дождавшись приезда скорой помощи. Об этом сообщает издание "Зебра ТВ" со ссылкой на Минздрав региона.

В ведомстве сообщили, что дальнобойщику стало плохо, когда он находился на АЗС недалеко от населенного пункта Ворша. В 5:29 вызвали скорую, бригада сразу выдвинулась к месту, но съезды с трассы М-12 оказались перекрыты тяжелой техникой, поэтому машина не смогла вовремя подъехать к заправке.

В 05:58 автомобиль скорой помощи остановился перед автомобилем "КАМАЗ" без водителя, который перекрыл технический съезд с трассы М-12 к заправке. Объехать большегруз было невозможно. Сотрудники ВОССМП ожидали попутный транспорт, способный объехать препятствие. После того как попутная машина была найдена, фельдшер в 06:40 прибыла к мужчине и констатировала смерть заявили в Минздраве

Получилось, что медики добрались до пациента спустя более часа после вызова.