Москва13 нояВести.Световой меч Дарта Вейдера из легендарной киносаги "Звездные войны" продали на аукционе в США за рекордную сумму – почти за $5 млн.
Об этом сообщается на сайте аукционного дома Heritage Auctions.
Этот меч стал самым дорогим артефактом среди всех коллекционных предметов из "Звездных войн".
Световой меч Дарта Вейдера… был продан за $4,875 миллиона. Это мировой рекорд стоимости для любого предмета коллекционирования, связанного со "Звездными войнами"сказано в заявлении аукционного дома
Это оружие главного антагониста использовалось им в фильмах "Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар" 1980 года и "Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая" 1983 года. Именно этот световой меч фигурирует в кульминационной сцене поединка в Облачном городе, где Дарт Вейдер открывает Люку Скайуокеру правду и говорит: "... я твой отец".
Начальная стоимость лота составляла $1 млн.
Ранее на аукционе в Лос-Анджелесе были проданы джедайский световой меч Энакина Скайуокера и еще один световой меч Дарта Вейдера.