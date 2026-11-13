Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе в США за $4,875 млн

Световой меч Дарта Вейдера ушел с молотка за рекордную сумму Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе в США за $4,875 млн

Москва13 ноя Вести.Световой меч Дарта Вейдера из легендарной киносаги "Звездные войны" продали на аукционе в США за рекордную сумму – почти за $5 млн.

Об этом сообщается на сайте аукционного дома Heritage Auctions.

Этот меч стал самым дорогим артефактом среди всех коллекционных предметов из "Звездных войн".

Световой меч Дарта Вейдера… был продан за $4,875 миллиона. Это мировой рекорд стоимости для любого предмета коллекционирования, связанного со "Звездными войнами" сказано в заявлении аукционного дома

Это оружие главного антагониста использовалось им в фильмах "Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар" 1980 года и "Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая" 1983 года. Именно этот световой меч фигурирует в кульминационной сцене поединка в Облачном городе, где Дарт Вейдер открывает Люку Скайуокеру правду и говорит: "... я твой отец".

Начальная стоимость лота составляла $1 млн.

Ранее на аукционе в Лос-Анджелесе были проданы джедайский световой меч Энакина Скайуокера и еще один световой меч Дарта Вейдера.