Монета эпохи Джорджа Вашингтона ушла с молотка за $2,93 млн В США монету эпохи Джорджа Вашингтона продали за $2,93 млн

Москва13 окт Вести.Одна из первых монет, выпущенных Монетным двором США во время президентства Джорджа Вашингтона, была продана на аукционе почти за 2,93 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Heritage Auctions.

По его данным, пятицентовая монета 1792 года из коллекции Рональда Фирмана ушла с молотка после 66 ставок. Итоговая цена составила 2,928 миллиона долларов и стала рекордной.

Монета в пять центов 1792 года … была продана на аукционе Heritage говорится в публикации

Торги проходили 8-9 октября. В Heritage отметили, что эта монета считается одной из наиболее исторически значимых в американской нумизматике.

Предыдущий аукционный рекорд для монет такого же номинала, установленный в 2013 году, был превышен более чем вдвое.

Исполнительный директор аукциона Тодд Имхоф заявил, что достигнутая цена соответствует статусу этой монеты как одного из выдающихся образцов американской нумизматики.

В центре монеты изображен бюст Свободы. Вокруг него размещена надпись на английском языке: "Свобода – родительница науки и промышленности".

Ранее стало известно, что майка шестикратного победителя Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана, в которой он играл за "Чикаго" во втором матче финальной серии 1998 года против "Юты", была продана на аукционе за 14 миллионов долларов.