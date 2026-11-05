© Любители не впервые находят клады серебряных монет. На фото клад, обнаруженный альпинистом в горах Швейцарии., Globallookpress

Рабочий в США во время чистки водостоков случайно нашел клад драгоценных монет

Рабочий в США случайно нашел клад старинных монет Рабочий в США во время чистки водостоков случайно нашел клад драгоценных монет

Москва5 ноя Вести.Рабочий, занимавшийся чисткой водостоков в старом фермерском доме в штате Теннесси, случайно обнаружил пять банок с золотыми и серебряными монетами. Об этом сообщает AgWeb.

Мужчину наняли владельцы дома, недавно купившие ферму на юге штата. Во время работы он заметил солнечный блик возле каменной стены. Оказалось, что дождевая вода размыла грунт и обнажила металлические крышки спрятанных емкостей.

В пяти стеклянных банках находились преимущественно золотые монеты США, выпущенные до 1933 года, а также серебряные доллары серий Morgan и Peace. Большинство экземпляров относятся к концу XIX – началу XX века, многие из них старше ста лет. По оценкам специалистов, клад пролежал в земле несколько десятилетий.

Кто спрятал монеты, установить не удалось. Всю коллекцию приобрел дилер из Нэшвилла Кайл Данмар, однако сумма сделки не раскрывается.