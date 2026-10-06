SCMP: нищий житель Китая случайно обнаружил у себя на счете $63 тысячb

Нищий китаец неожиданно нашел на банковском счете $63 тысячи и расплакался SCMP: нищий житель Китая случайно обнаружил у себя на счете $63 тысячb

Москва6 окт Вести.Нищий китаец обнаружил на своем банковском счете $63 тыс., сообщает издание South China Morning Post.

Мужчина по фамилии Жу почти 30 лет проработал на государственном предприятии. Полученную после увольнения выплату он быстро потратил и накопил долги. Вот уже 21 год он зарабатывает на жизнь с помощью сбора вторсырья.

Зимой 2024 года сотрудники социальной службы обнаружили Жу живущим в заброшенном здании в городе Чандэ. Поначалу мужчина не хотел переезжать в приют, но затем согласился принять помощь и предоставил свои документы.

Тогда чиновники выяснили, что еще в 2015 году Жу достиг пенсионного возраста и имел право на получение пенсии в размере $550 в месяц. За десять лет общее количество невостребованных выплат достигло почти $60 тыс.

Получив банковскую карту со своими деньгами, мужчина расплакался.

Я никогда не ожидал, что такое случится заявил Жу

Теперь мужчина хочет снять квартиру в Чандэ и съездить в родной Чжучжоу.

Чиновники предостерегли его от мошенников и посоветовали бережно обращаться с накоплениями.

Между тем менеджер Гульназ из Татарстана загадала желание на падающую звезду и выиграла в лотерее 2 млн руб.