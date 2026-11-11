Житель Китая приобрел двухкомнатную квартиру за $1,7 на онлайн-аукционе

Китаец купил двухкомнатную квартиру за $1,7 на распродаже Житель Китая приобрел двухкомнатную квартиру за $1,7 на онлайн-аукционе

Москва11 ноя Вести.Житель восточной части Китая выиграл на онлайн-аукционе двухкомнатную квартиру площадью 68 квадратных метров всего за 11 юаней (около $1,7). Об этом сообщает газета The New York Post.

Жилье расположено на седьмом этаже дома в северо-восточной провинции Хэйлунцзян.

Торги стартовали с 1 юаня, предельный порог стоимости организаторы ограничили 11 юанями. За недвижимость боролись 1677 участников, сделавших в общей сложности 1001 ставку.

Покупатель признался, что перебираться на постоянное жительство в новое владение не планирует и рассчитывает использовать жилье для зимнего отдыха.

Помимо символической суммы, победителю предстоит уплатить порядка $300 в качестве налогов и сборов за переоформление документов.

По оценкам риелторов, реальная рыночная стоимость аналогичного жилья составляет около $5600 за квадратный метр. Возникшую разницу в цене компенсирует сама торговая площадка, так как аукцион проводился в рамках маркетинговой акции.

Ранее сообщалось, что в Китае мужчина по фамилии Шэнь купил квартиру площадью 90 квадратных метров на 34-м этаже дома, но в здании оказалось всего 32 этажа.