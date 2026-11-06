Артемий Лебедев о продаже своей квартиры в Киеве: жизнь на Украине деградировала

Блогер Лебедев заявил о деградации жизни в Киеве Артемий Лебедев о продаже своей квартиры в Киеве: жизнь на Украине деградировала

Москва6 ноя Вести.Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал стоимость, за которую украинские власти продали его вторую квартиру в Киеве. Недвижимость реализовали значительно дешевле ее реальной цены, заявил он в обзоре новостей, опубликованном на платформе "VK Видео".

Квартира была продана за $176 тыс. (около 14,3 млн рублей). Лебедев назвал эту сумму слишком низкой и заявил, что жилье должно было стоить как минимум вдвое дороже.

Цена, за которую квартира ушла, говорит о том, насколько деградировала жизнь в Киеве... Довели страну до такой ***, что уже торгуют квартирами московского дизайнера, совершенно не стесняясь, воруют в открытую и при этом сидят, улыбаются сказал блогер

О продаже квартиры Лебедева сообщалось в октябре. Недвижимость площадью 193,2 кв. м находится на улице Саксаганского. За лот на аукционе боролись два участника, начальная цена квартиры составляла 7,07 млн гривен (порядка $156 тыс.). Ранее недвижимость конфисковали по решению Высшего антикоррупционного суда в рамках санкций.