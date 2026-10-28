Конфискованную квартиру Лебедева в центре Киева продали на аукционе

Квартиру Артемия Лебедева в Киеве продали за 8,01 млн гривен Конфискованную квартиру Лебедева в центре Киева продали на аукционе

Москва28 окт Вести.Двухэтажную квартиру Артемия Лебедева в центре Киева продали на аукционе за 8,01 млн гривен, сообщает Фонд государственного имущества Украины.

Недвижимость площадью 193,2 кв. м находится на улице Саксаганского. За лот боролись два участника; начальная цена составляла 7,07 млн гривен. Ранее квартиру конфисковали по решению Высшего антикоррупционного суда в рамках санкций.

Вырученные средства планируют направить на восстановление Украины. Победитель торгов также должен погасить задолженность за коммунальные услуги.