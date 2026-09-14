Москва14 сен Вести.Режиссер Кирилл Серебренников, уехавший из Москвы в Берлин после начала СВО, избавился от своей последней недвижимости в России, пишет SHOT.

По данным Telegram-канала, речь идет о двухкомнатной квартире площадью 44 "квадрата" в историческом здании 1785 года постройки на Пречистенке – в столичном районе Хамовники. Ее рыночная стоимость составляет около 45 млн рублей.

Уехавший в Берлин после начала СВО Кирилл Серебренников избавился от последней недвижимости в России. … Сделка прошла по-тихому, никаких открытых продаж и объявлений говорится в публикации

Серебренников владел этой недвижимостью больше 20 лет и не расставался с ней даже после переезда в Германию в 2022 году.

В 2017 году бывшему худруку "Гоголь-центра" Серебренникову было предъявлено обвинение в мошенничестве. Режиссер отбывал домашний арест именно в этой своей квартире на Пречистенке, отмечает издание.

В 2021 году сообщалось, что фигуранты дела "Седьмой студии" возместили ущерб государству. В связи с этим арест, наложенный на имущество Кирилла Серебренникова, был отменен.