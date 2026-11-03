Москва3 ноя Вести.Певица Ирина Аллегрова продала за 75 миллионов рублей квартиру на Нахимовском проспекте, которую ей подарил бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, речь идет о недвижимости площадью более 150 квадратных метров, которую артистка использовала в качестве места для хранения шуб. Утверждается, что Аллегрова не могла продать квартиру больше года из-за незаконной перепланировки и проблем с документами.

Изначально квартир было две, Аллегрова объединила их в одну. Кухню перенесла на место спальни, а спальню устроила там, где должна была быть кухня. Фактическое расположение комнат перестало совпадать с документами говорится в публикации

Данных о том, кто приобрел квартиру артистки, не приводится.