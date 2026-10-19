Москва19 окт Вести.Бывшая супруга Сергея Мавроди Елена Павлюченко имеет долг в 655 000 рублей перед налоговой службой. Об этом пишет канал SHOT.

По данным SHOT, налоговая взыскивает через приставов 655 тысяч рублей с 57-летней Елены Павлюченко написано в публикации источника

Несмотря на наличие существующей задолженности, во владении экс-супруги основателя финансовой пирамиды "МММ" имеется квартира почти за 35 миллионов рублей.

Также, уточняет канал, она получила порядка 20 миллионов рублей в виде процентов со своих банковских вкладов.